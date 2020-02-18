Санкт-Петербург, 18 февраля, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Сильный ветер и подъем уровня воды в Финском заливе привели к частичному подтоплению центральных набережных Петербурга. Об этом жители города сообщают 18 февраля в социальных сетях.

Фото: Михаил Телехов Вода у набережной в Петербурге

В частности, подтопленной оказались Новосмоленская набережная на Васильевском острове. Там уровень воды в канале поднялся до уровня пешеходной зоны, благодаря чему у уток появилось ещё одно место для плавания.

Vk.com/vasilyevskiyostrov Утки на Новосмоленской набережной (цитата группы «Живём на Васильевском")

Помимо этого подтопленными оказались и набережные Невы, например, очевидцы сообщают и о затопленных спусках Смольной набережной.

Всё это происходит из-за влияния обширного атлантического циклона, на периферии которого во вторник оказался Петербург.

Напомним, из-за сильного ветра в Петербурге упали более 40 деревьев. Пришлось временно закрывать судоходство в Финском заливе и дамбу. В настоящее время судоходство восстановлено, дамба открыта.