Санкт-Петербург, 18 февраля, 2020, 14:38 — ИА Регнум. За вторую неделю февраля заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Санкт-Петербурге превысила недельный эпидемический порог на 10,4%. Об этом сообщает 18 февраля управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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В настоящий момент в городе зарегистрировано более 59 тысяч случаев ОРВИ, в том числе 63 случая гриппа. Болеют, преимущественно, дети возрастной группы 7−14 лет. Среди заболевших более 61,4% составляют несовершеннолетние до 17 лет включительно.

«По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, риновирусы и др.), отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов», — отмечено в сообщении петербургского управления Роспотребнадзора.

По данным на понедельник, 17 февраля, в городе на Неве приостановлен учебный процесс на семь дней в 102 классах 33-х школ и в 23 группах 14-ти детских дошкольных учреждений.