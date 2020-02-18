Архангельск, 18 февраля, 2020, 14:05 — ИА Регнум. 1801 ветеран будет награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг» в Архангельске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Сегодня награду вручили участнику Великой отечественной войны Евгению Михайловичу Церлинскому и жительнице блокадного Ленинграда Галине Михайловне Бирюзовой.

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Евгений Церлинский закончил семь классов, когда началась война. Его дом разбомбили. Мать Евгения уехала в Пятигорск — к сестре, а он остался с бабушкой, которая получила ранения ног. Жили в бомбоубежище, пока бабушке не дали комнату. Позже Евгений уехал в Пятигорск к матери. Там поступил в Истребительный батальон, где прослужил до 1944 года. В последующем был призван в стрелковый полк в Днепропетровске. Воевал в Польше, затем в Западной Украине, освобождал города от бандеровцев. Награжден орденами «Отечественной войны» и «Знак почета», имеет 26 медалей, одна из которых «За боевые заслуги».

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Галина Бирюзова рождилась в Ленинграде. В марте 1942 года с отцом и сестрой были эвакуированы по Ладожской ледовой трассе — дороге жизни под Ржев, где жили до осени 1943. После Победы в Великой отечественной войне Галина вместе с отцом перехала в Северодвинск, а затем в Архангельск. Имеет знак «Житель блокадного Ленинграда», «Ветеран труда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области к 9 мая ветераны и участники Великой Отечественной войны получат дополнительную финансовую помощь из регионального бюджета.