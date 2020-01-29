Архангельск, , 16:38 — REGNUM К 9 мая ветераны и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Архангельской области, получат дополнительную финансовую помощь из регионального бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, соответствующий указ глава региона подписал сегодня на оргкомитете по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей, несовершеннолетние узники лагерей, труженики тыла, а также лица, награжденные медалями и орденами СССР за самоотверженный труд во время войны — 5 тысяч рублей. Поддержку в виде 3 тысяч рублей получат вдовы и вдовцы участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Кроме того, губернатор Игорь Орлов решил ввести новую категорию для оказания мер поддержки для «детей войны», родившихся до 3 сентября 1945 года. Им предоставляется единовременная выплата — 2 тысяч рублей.

Финансирование предоставляется из средств областного бюджета и составит порядка 180 миллионов рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума при обсуждении отклонила два законопроекта о соцгарантиях детям Великой Отечественной войны со ссылкой на то, что регионы и сейчас имеют возможности устанавливать льготы отдельным категориям граждан.