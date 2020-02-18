Санкт-Петербург, 18 февраля, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Ради съёмок художественного фильма режиссера Тимура Бекмамбетова о беспримерном подвиге советского лётчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева наружное освещения Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений несколько вечеров будет отключено. Об этом сообщает дирекция КЗС.

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Съемки фильма про легендарного летчика Великой Отечественной войны известный режиссёр ведет на территории кронштадтского форта «Константин», который прилегает к судопропускному сооружению С-1. В связи с этим с 18 по 23 февраля 2020 года, для обеспечения съемочного процесса, в темное время суток на объекте не будет включаться наружное освещение.

«Во время проведения съемок будет использоваться белый натурный дым, пиротехнические хлопки, а так же пиротехнические световые ракеты, имитирующие взрывы. Дирекция КЗС просит водителей проезжающих автомобилей не опасаться свето-шумовых эффектов и не сообщать о происходящем в экстренные службы», — говорится в сообщении КЗС.

В основу сюжета фильма лёг подвиг советского лётчика Михаила Девятаева, который попал в плен к немцам. В конце октября 1944 года он оказался в концлагере Пенемюнде, где фашисты разрабатывали секретное оружие — крылатые ракеты «Фау-1» и баллистические ракеты «Фау-2».

Секретность объекта означала, что по окончании испытаний все свидетели из числа военнопленных будут ликвидированы. Девятаев вместе с группой заключенных смог угнать немецкий бомбардировщик с документами о разработках ракет, оторваться от преследования и приземлиться на территории, контролируемой советскими войсками. Полученные данные помогли развитию советской ракетной программы.