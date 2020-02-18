Москва, 18 февраля, 2020, 12:29 — ИА Регнум. Госдума поручила первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову («Единая Россия») изучить заявление судьи Конституционного суда о незаконности создания СССР и доложить Совету Думы о ситуации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной Думы

Речь о заявлении судьи КС Константина Арановского о том, что СССР был «незаконно созданным» государством и РФ не может быть его преемницей из-за «репрессивно-террористических деяний» властей.

С предложением создать межфракционную рабочую группу к своим коллегам обратился депутат фракции КПРФ Дмитрий Новиков.

«Давайте, прежде чем создавать рабочую группу, поручим Александру Жукову изучить предмет вопроса, заявление, которое прозвучало. А затем внести предложение — можно это сделать будет даже на ближайшем Совете Думы, если к этому времени будет ясность», — отметил Володин.

По его словам, большинство депутатов не знают ситуации, и перед созданием рабочей группы по этому вопросу необходимо проинформировать о нём Госдуму.

«Давайте мы попросим Александра Жукова, пускай он изучит, если есть какие-то опасения… Мы обсудим вопрос после того, как Жуков расскажет нам, что же произошло», — отметил Володин.