Москва, 19 февраля, 2020, 01:11 — ИА Регнум. Вектор развития Сбербанка последнее время всё острее указывает в сторону свободы. От чего и зачем пытается освободиться самый успешный банк России и что бы он мог сделать, буде желанная свобода состоится, обсуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герман Греф

Правительство РФ хочет выкупить долю Сбербанка, находящуюся под управлением ЦБ. Сама по себе эта задумка заслуживает статуса эпохальной, особенно с учетом цены, за которую ЦБ согласен уступить свою долю. Правительство может купить у ведомства Эльвиры Набиуллиной ту самую долю за 2,8 трлн рублей. Является ли это деяние, как его пытаются представить некоторые эксперты, всего лишь перекладыванием денег из кармана в карман?

Совсем нет, потому что взята такая сумма может быть только из Фонда национального благосостояния, где эти деньги «лежат и не приносят никакой пользы». Ну вот никому не приносят. А как только будут взяты, переведены и учтены, причем учтены не вполне определимым сейчас способом (то ли как прибыль, то ли как затрата), вот тут и начнется извлечение разнообразной пользы. Тем временем освобожденный Сбербанк сможет выступить в роли главного инструмента в рамках программ государственно-частного партнерства. Вот почему у нас, по мнению части экспертов, тормозятся национальные проекты? Потому что нет достаточно смелых и сильных инвесторов, способных поддержать инициативы государства, а раз нет, значит, «воспитаем Бабу Ягу в своем коллективе»: господин Греф будет назначен смелым и сильным, раз таковых не нашлось в добровольном порядке.

Что свидетельствует в пользу именно такого развития событий, читайте в статье Галины Смирновой «Сбербанк России и Сбербанк Грефа».