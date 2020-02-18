Хабаровский губернатор заявил, что мусорная реформа приведёт к катастрофе
Хабаровск, 18 февраля, 2020, 06:25 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил о том, что регион, которым он управляет, не готов к мусорной реформе. Он также убежден в том, что всероссийская мусорная реформа приведёт Хабаровский край к катастрофе — он утонет в мусоре.
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Главные опасения хабаровских властей в том, что с приходом регионального оператора более 20 компаний, которые годами собирали мусор, остались бы не у дел — люди, работающие там, потеряли бы работу.
Сегодня с вывозом, сбором, утилизацией и хранением бытового мусора в регионе всё обстоит не гладко. Например, в Советской Гавани 66 домов из 657 находятся без управления. Мусор там вывозить некому.
Как выяснило ИА «ДВ-Новости», городские власти не знают, что им делать.
«Мы находимся в подвешенном состоянии. В Хабаровском крае определено 19 зон. В каждой должен быть выбран регоператор. Но конкурс прошёл только в Комсомольске-на-Амуре. Никто больше не подавал заявки. Это просто невыгодно — регоператор должен связывать и потребителя, и перевозчика, и полигон», — объяснили в администрации Советской Гавани.
По оценкам краевых властей, Хабаровскому краю необходимо 77 лицензированных площадок для сбора ТБО, но сейчас существует только две. Ещё три полигона построят в ближайшее время, деньги, 96 млн рублей, заложены в бюджете.
Губернатор края Сергей Фургал категорически против реализации мусорной реформы в крае в таком виде, в котором она сейчас существует.
Фургал выразил возмущение непродуманностью реформы, которая грозит региону катастрофой.
Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах страны мусорная реформа подверглась критике как властей, так и населения. Так, в начале января 2020 года в Приморье произошёл мусорный коллапс. Компании, взявшие на себя обязательства, не смогли их выполнить.