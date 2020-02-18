Новосибирск, 18 февраля, 2020, 04:45 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Новосибирской области за январь 2020 года составил 102,3% к январю 2019 года, сообщает Новосибирскстат.

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«В том числе в обрабатывающих производствах — 107%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 104,1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 104%, в добыче полезных ископаемых — 86,6%», — уточняет региональный орган статистики.

Заметнее всего рост производства в следующих видах экономической деятельности: ремонт и монтаж машин и оборудования (186%); металлургическое производство (141,8%); производство кожи и изделий из кожи (127,5%); производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (126,3%);производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (124,1%);производство текстильных изделий(122,5%).

В то же время снизились объёмы производствакокса и нефтепродуктов(66,1%);добычи угля (84,3%); производства бумаги и бумажных изделий (88%).