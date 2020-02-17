Санкт-Петербург, 17 февраля, 2020, 18:30 — ИА Регнум. В отношении 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, принудительно помещенной в карантин по решению суда от 17 февраля, поступил новый судебный иск. Он связан с ее нашумевшим побегом из стационара инфекционной больницы им. Боткина.

Instagram.com Алла Ильина (цитата из Instagram)

Мировой судья судебного участка №154 Петроградского района Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы дела в отношении Ильиной, обвиняемой в совершении административного правонарушения «Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Алле Ильиной вменяется нарушение постановления руководителя городского управления Роспотребнадзора о госпитализации, — самовольное оставление больницы при наличии подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.

«К производству материалы пока не приняты», — отмечают в судебной пресс-службе.

В свою очередь сама Ильина об этом иске узнала от корреспондента ИА REGNUM.

Отметим, согласно действующему законодательству, петербурженке грозит штраф от 300 до 500 рублей.

Добавим, сейчас Алла Ильина находится по решению суда в принудительной изоляции в инфекционной больнице имени Боткина. После размещение в боксе в прямом эфире на канале «Россия 1» она заявила по телефону, что расценивает своё принудительное помещение в больницу как наказание, а не профилактику и не заботу о ее здоровье.

Ильина вновь сообщила, что не жалеет о своем побеге из первой госпитализации 7 февраля, при этом чувствует себя абсолютно здоровой, что подтверждают результаты добровольно сданных ею анализов. Кроме того, девушка вновь обратила внимание, что все сотрудники Роспотребнадзора в ходе сегодняшнего судебного заседания были без масок и не шарахались от нее.