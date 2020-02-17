Санкт-Петербург, 17 февраля, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Принудительно госпитализированная по решению суда петербурженка Алла Ильина рассказала о первых часах содержания в боксе инфекционной больницы им. Боткина и показала свою отдельную палату.

Instagram.com Алла Ильина в больнице им. Боткина (цитата со страницы в Instagram)

Как сообщила Алла Ильина корреспонденту ИА REGNUM, заселили ее в бокс около 15 часов, в скором времени к ней должен подойти врач.

На своей личной странице в Instagram девушка показала, что новый бокс оснащён телевизором, кожаным диваном и поблагодарила за заботу. Но посетовала, что мобильный интернет в боксе ловит неважно.

«Я честно собираюсь отсиживать свой срок. Сейчас пытаюсь понять, когда второй анализ будет сделан. Первый сделают сегодня», — отметила Ильина.

Также девушка рассказала, что у неё собираются забрать всю одежду для дезинфекции и вместо неё выдать пижаму.

Напомним, в понедельник, 17 февраля по решению Петроградского районного суда по иску главного санитарного врача Петербурга Алла Ильина была принудительно помещена в инфекционную клинику. Ранее, 7 февраля, она оттуда сбежала, взломав электронный замок, поскольку врачи, вопреки обещанию продержать ее всего сутки, сообщили ей о намерении удержать в больнице две недели.