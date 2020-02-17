Экс-глава Сейма Литвы подтвердила подлинность тайной переписки Грибаускайте
Вильнюс, 17 февраля, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Председатель парламента Литвы в 2013—2016 годах Лорета Граужинене подтвердила, что экс-президент Литвы Даля Грибаускайте для тайной переписки с политиками использовала псевдоним «Тюльпаны» и писала с электронной почты tulpes@lrpk.lt, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 февраля.
Об этом Граужинене призналась на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав выдержку из собственного дневника:
Что её подтолкнуло к таким откровениям и кто эти люди, которые «сами напросились», бывший политик не уточнила. От широких комментариев всем литовским СМИ она отказалась, но дала понять, что знает много, а дневники за 12 лет в политике и три года, когда она возглавляла парламент, обширные.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2016 года в Литве продолжается громкий коррупционный скандал. Весной 2016 года на тот момент у лидера «Саюдиса либералов» Элигиюса Масюлиса дома и на рабочем месте в парламенте прошли обыски. Было изъято порядка 250 тыс. евро наличными, 106 тыс. из которых были помечены накануне задержания. Предположительно, взятку Масюлис получил от на тот момент одного из руководителей крупнейшего в Литве концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса.
Из-за скандала лидирующие по рейтингам либералы осенью 2016 года едва преодолели 5%-й барьер на парламентских выборах. В конце апреля 2018 года дело было передано в суд. Его назвали самым крупным коррупционным скандалом в истории Литвы. Однако в начале мая 2018 года СМИ Литвы опубликовали личную переписку президента Дали Грибаускайте с Масюлисом. Президент писала с неофициального адреса своей канцелярии под псевдонимом «тюльпаны».
Из переписки исходило, что сама Грибаускайте стремилась через Масюлиса сотрудничать с концерном и даже давила на группу-СМИ компании.