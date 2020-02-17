Санкт-Петербург, 17 февраля, 2020, 13:22 — ИА Регнум. Спустя 40 минут с момента оглашения Петроградским районным судом Санкт-Петербурга решения о принудительном помещении Аллы Ильиной в инфекционную больницу девушку в сопровождении приставов вывели из здания суда, поместили в автомобиль скорой помощи и отправили в клиническую инфекционную больницу им. Боткина.

Елена Молчанова ИА REGNUM Аллу Ильину выводят из здания суда

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в сопровождении судебных приставов 32-летняя Алла Ильина самостоятельно и абсолютно спокойно села в машину «скорой» и уехала на ней в больницу.

Там она пробудет как минимум до 19 февраля, а может быть, и дольше, пока не будут дважды получены отрицательные результаты на наличие у нее коронавирусной инфекции.

Аллу Ильину выводят из здания суда. Видео © Елена Молчанова, ИА REGNUM

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Напомним, суд полностью удовлетворил иск Роспотребнадзора по принудительному помещению женщины в карантин. Адвокат Ильиной уже заявил, что обжалует этот вердикт.