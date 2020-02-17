Санкт-Петербург, 17 февраля, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Адвокат Виталий Черкасов, защищающий интересы 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, которую суд решил принудительно поместить под карантин по коронавирусу, обжалует это решение Петроградского районного суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Судя оглашает решение по делу Аллы Ильиной

Для этого у адвоката будет десять дней с момента получения постановления, которое он сможет забрать уже завтра, 18 февраля.

Рассмотрение административного иска, которое началось в Петроградском районном суде в понедельник, 17 февраля в 09:10 мск, длилось почти 2,5 часа. В конце заседания, как только судья Ольга Тарасова удалилась для вынесения решения, в зал зашли сотрудники полиции, готовые конвоировать Аллу Ильину в больницу.

В итоге спустя час судья огласила свое решение — поместить Ильину под конвоем в больницу на срок не менее чем до 19 февраля, до момента получения двойного отрицательного результата анализов на коронавирус.

«Решение исполнить немедленно судебными приставами. Решение может быть обжаловано», — заявила судья.

Адвокат Ильной сразу заявил, что с этим решением не согласен и будет его обжаловать.