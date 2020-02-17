Санкт-Петербург, 17 февраля, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Петербурженка Алла Ильина, которую требуют вернуть в карантин по коронавирусу, высказала опасение, что ее могут поместить в инфекционную клинику «пожизненно» из-за бюрократической формулировки управления Роспотребнадзора. Об этом женщина заявила журналистам 17 февраля во время перерыва судебного слушания в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Алла Ильина выступает перед журналистами в суде

Напомним, Роспотребнадзор требует принудительной изоляции Ильиной как минимум до 19 февраля, однако допускает продление этого срока на неопределенный период, пока не будут готовы все результаты анализов.

«Я опасаюсь, что меня могут посадить в стационар на пожизненно. В иске Роспотребнадзор не заявил четкие даты госпитализации, но указывается не менее двух недель, до получения двух результатов теста», — сказала Алла Ильина. При этом не установлено, к какой именно дате должны быть готовы результаты анализов.

По словам женщины, исполнять решения суда она будет неукоснительно, однако о своем побеге из больницы не жалеет.

Кроме того, Ильину насторожили слова представителя Роспотребнадзора в самом начале судебного заседания, которая сказала такие слова: «Ее нужно изолировать, чтобы не вызвать панику».

Ответчица попросила журналистов сохранить запись этих слов.

Ильина также вновь обратила внимание, что в суд никто не пришел в масках, в том числе представители Роспотребнадзора, которые сидят с ней за одним столом.