Владивосток, 17 февраля, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В провинциях Китая выписавшихся больных после излечения от коронавируса встречают с цветами, а на предприятиях и по домам волонтёры раздают спиртосодержащие жидкости для дезинфекции. О некоторых фактах борьбы со смертельной болезнью рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель туристического интернет-проекта о Китае Visitchina.Ru Константин Ягодин.

Александра Ли Весь мир объединился в поддержке Китаю

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«С начала страшной эпидемии мы не прерываем общения с коллегами в Китае. Всячески поддерживаем. Буквально вчера узнали, что правительство Хубэя запретило движение пешеходов и всех видов транспорта. Людям нельзя выходить из своих домов. Ранее выдавали талоны на выход из дома одного члена семьи раз в двое суток.

Нарушителей штрафуют на 500 юаней — почти 5 тыс. рублей, могут на 10 суток арестовать, лишить водительских прав.

Китайцев сплотила общая беда, и каждый вылечившийся с радостью приветствуется, его из больницы встречают с цветами», — рассказал Константин Ягодин.

Эксперт отметил, что смертельные случаи происходят в Китае не только из-за нового коронавируса. Врачи, полицейские, волонтёры и другие, вынужденные работать в тяжёлых условиях, умирают от переутомления. Ягодин рассказал, что медперсонал даже стригут очень коротко, чтобы избежать возможного инфицирования. Зафиксированы случаи вредительства самими китайцами, которые намеренно пытались передать инфекцию окружающим.

Постепенно Китай начинает оживать, запускается промышленность, но жёсткие меры карантина остаются.

«Китайцы быстро переориентируются. Очевидно, что им не хватает защитных масок и костюмов, различных средств защиты. Они уже в провинциях открывают заводы, новые линии. Даже некоторые автомобильные гиганты переориентировались на производство защитных средств», — пояснил собеседник.

https://www.facebook.com/konstantin.yagodin.1/videos/3772660572774739/

Весь мир объединился в поддержке Китаю. Так, по словам Константина Ягодина, они с коллегами запустили в соцсетях флешмоб с видеороликами, в котором участвовали в том числе и врачи с медцентра ДВФУ. Ведь им в скором времени предстоит встреча с 800 студентами из Китая, которые вернутся на учёбу в университет и будут находиться на карантине во Владивостоке.

«Китайцы с трепетом, теплотой и благодарностью отнеслись к российской акции. Уже отправлено более 100 видеороликов, в которых снялись сотни людей со всей России, Казахстана», — добавил руководитель туристического интернет-проекта о Китае Visitchina.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан РФ среди инфицированных коронавирусом на территории КНР в данный момент нет.