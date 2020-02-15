Лондон, 15 февраля, 2020, 23:32 — ИА Регнум. Солистка группы HoleКортниЛав, которую поклонники знают как вдову КуртаКобейна, заявила на церемонии вручения наград NME Awards, что начала вести трезвый образ жизни. Избавиться от алкогольной зависимости ей не удавалось в течение многих лет.

Manfred Werner Кортни Лав

«В это трудно поверить даже мне. Это довольно странно, но сегодня 18 месяцев, как я трезвая», — заявила исполнительница.

По информации российского новостного агентства InterMedia, ранее Кортни утверждала, что избавилась от наркотической зависимости. По ее словам, с 2007 года она не употребляет запрещенных веществ.

Стоит отметить, что артиста предпринимала несколько попыток суицида по причине наркозависимости. Она едва не лишилась родительских прав за употребление героина во время беременности.