Каракас, 15 февраля, 2020, 19:34 — ИА Регнум. Военные учения «Щит-2020» стартовали в Венесуэле. Об этом сообщил глава страны Николас Мадуро на своей странице в соцсети Twitter.

Cancillería del Ecuador Танки венесуэльской армии

«Мы начали учение «Боливарианский щит — 2020» … — написал Мадуро. — Мы сохраним мир!«

По его словам, в военных учениях участие примут более 2,3 млн представителей вооруженных и гражданских сил, которые были мобилизованы для защиты территориальной целости и независимости страны.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля в Венесуэле стартуют военные учения «Боливарианский щит — 2020» с участием более 2,3 миллиона человек.

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