Санкт-Петербург, 14 февраля, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Власти Петербурга уточнили количество автобусов, которое будет обслуживать горожан после начала «транспортной реформы», которая запланирована на лето 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный траспорт

Как сообщили ИА REGNUM в Смольном, с 16 июля на линии выйдут 5 тыс. 755 транспортных средств, они будут обслуживать пассажиров на 561 маршруте. Заметим, сейчас в городе действует 739 маршрутов.

В Смольном обещают, что на линии выйдут автобусы большой и средней вместимости, в зависимости от пассажиропотока, и все они будут оснащены кондиционерами.

Во всех автобусах будут действовать все городские льготы, проезд можно будет оплатить электронными носителями, а перевозчики будут обязаны строго соблюдать расписание и ПДД.

Кроме того, будут открыты новые маршруты, в том числе работающие в экспресс-режиме, для быстрой связи отдалённых пригородов со станциями метро.

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Перевозки по смежным межрегиональным автобусным маршрутам, следующим до населённых пунктов Ленинградской области, будут осуществляться в прежнем режиме.