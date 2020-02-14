Санкт-Петербург, 14 февраля, 2020, 13:21 — ИА Регнум. В Петербурге двое из троих новых беглецов из инфекционной больницы им. Боткина, проверявшихся на коронавирус, добровольно вернулись в клинику. Об этом ИА REGNUM рассказали 14 февраля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

7 февраля клинику самовольно покинула 32-летняя Алла Ильина, ранее вернувшаяся из Китая. На нее подан иск в суд, рассмотрение дела о ее принудительном водворении на карантин состоится 17 февраля.

Вслед за этим стало известно, что 10 и 11 февраля из той же инфекционной больницы имени Боткина сбежали еще три человека, две девушки 18 и 32 лет и 23-летний мужчина. Все они также проверялись на коронавирусную инфекцию.

«Два из трех человек самостоятельно вернулись в клинику лечиться», — отметила собеседница агентства в управлении Роспотребнадзора.

Напомним, ни одного подтвержденного случая коронавируса в Петербурге не установлено.