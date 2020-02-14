Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону отмечает 77-ю годовщину со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В Кумженской роще состоялась церемония возложения цветов, память павших в боях солдат почтили минутой молчания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Donland.ru В Кумженской роще возложили цветы

«В городе проживают 500 фронтовиков-участников Великой Отечественной войны, из них семеро — участники освобождения Ростова. Каждому из них, живущих в Ростовской области, мы говорим слова благодарности. Спасибо за эту победу, за мир, за свободу, за то, что мы смотрим в будущее», — сказал донской губернатор Василий Голубев.

В Ростове-на-Дону после войны осталось лишь шесть из 274 предприятий. До войны население города превышало 500 тыс. человек, День Победы 9 мая 1945 года встретили 150 тыс. горожан. 43 тыс. мирных жителей были расстреляны, замучены гитлеровцами, более 50 тыс. ростовчан были угнаны на каторжные работы в Германию.