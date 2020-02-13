Санкт-Петербург, 13 февраля, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин на состоявшейся 13 февраля встрече президента Владимира Путина с членами рабочей группы выступил с докладом о поправках, касающихся местного самоуправления. Бебенин руководит подгруппой по вопросам единства публичной власти и местного самоуправления.

Lenobl.er.ru Сергей Бебенин

Спикер Заксобрания Ленобласти рассказал, что в процессе работы от членов рабочей группы и граждан России было получено более двухсот предложений, касающихся организации местного самоуправления. Их обобщили и вынесли на обсуждение всей группы.

«Во-первых, мы внесли предложения в части видов территорий и структур муниципальных образований, которые определяются населением самостоятельно, в соответствии с федеральным законодательством. Также предлагается закрепить в Конституции в качестве основной муниципально-территориальной единицы — районы», — приводит слова Бебенина пресс-служба Заксобрания Ленобласти.

Спикер пояснил, что финансово, организационно, административно более состоятельными являются муниципалитеты «второго уровня», поэтому в федеральном законе №131-ФЗ уже появилось понятие «муниципальные округа».

Как известно, в послании Федеральному собранию президент предложил, чтобы органы местного самоуправления и органы государственной власти вошли в единую систему публичной власти.

«В этой связи представляется оправданным закрепленная в 131 Федеральном законе возможность участия органов государственной власти и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления», — сказал Сергей Бебенин.

Среди других инициатив — предложение определить особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров, столиц субъектов РФ. Кроме того, рабочей группой разработана статья о создании экономической основы для работы органов местного самоуправления.