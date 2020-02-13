Москва, 13 февраля, 2020, 19:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владислава Шапшу, который до этого был главой администрации города Обнинска. Соответствующий указ опубликован сегодня, 13 февраля, на официальном сайте президента России.

Пресс-служба Администрации Калужской области Владислав Шапша

Напомним, что сегодня российски лидер принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, который руководил регионом 20 лет.

Исполнять обязанности губернатора Путин назначил Владиславу Шапше.

Про него известно, что он с 2002 года работал в администрации губернатора Калужской области консультантом заместителя губернатора. С 2004 по 2006 год являлся исполнительным директором калужской областной газеты «Знамя». С 2006 года Шапша работал в администрации города Обнинска, сперва управляющим делами, затем заместителем главы.

Администрацию Обнинска Шапша возглавил в сентябре 2015 года.

В настоящее время Владислав Шапша проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва, так называемой «школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.