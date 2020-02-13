Санкт-Петербург, 13 февраля, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за 19-летним водителем, который в попытке скрыться не менее шести раз нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП, бросившись бежать уже на своих двоих.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Машина нарушителя на тротуаре

Как рассказали в отделе отдел пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, гонки за водителем автомобиля Lada Priora сотрудники ДПС устроили в ночь на четверг, 13 февраля около 01:50 мск. Причиной погони стало нарушение водителем ПДД при движении по Невскому проспекту от моста Александра Невского в сторону Лиговского проспекта.

«На неоднократные требования инспекторов водитель не реагировал и продолжал движение, создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения», — отмечают в региональном управлении ГИБДД.

У дома 18 по улице Чехова нарушитель не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем, после чего попытался сбежать с места ДТП, но был задержан инспекторами.

«За рулем находился 19-летний молодой человек, гражданин РФ, ранее уже лишенный права управления», — рассказали в дорожной полиции.

В отношении нарушителя вынесено шесть протоколов об административных правонарушениях на дороге, в том числе за езду без прав и оставление места ДТП, что может быть наказано административным арестом.