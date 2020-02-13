Санкт-Петербург, 13 февраля, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Движение по первой («красной») линии метро Петербурга днем 13 февраля прекращалось на несколько минут из-за падения человека на пути. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Площадь Восстания» на первой линии

Несчастный случай произошел около 16:17 мск.

«На станции метро «Ленинский проспект» женщина прыгнула под поезд, чтобы спасти собаку. Все живы», — пишут очевидцы в соцсети.

Поезда не ходили от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции метро «Площадь Ленина». В то же время в обратном напрвлении, от станции «Девяткино до «Автово», движение продолжалось.

«Пассажир жив. Движение восстановлено», — уточнили позже в метро.