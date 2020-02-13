Санкт-Петербург, 13 февраля, 2020, 12:05 — ИА Регнум. После чемпионата Европы по футболу в 2020 году, часть матчей которого пройдет в Петербурге, Финляндский вокзал Северной столицы ожидает реконструкция. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал начальник вокзала Сергей Федоров.

Дарья Драй ИА REGNUM Финляндский вокзал

Работы будут начаты сразу же после завершения футбольного турнира и займут около двух лет.

«Планируется надстроить два этажа и расширять зал, появится полезная площадь как для пассажиров, так и для технологических служб», — отметил Федоров.

Кроме того, после реконструкции ожидается увеличение пассажиропотока, будут введены новые маршруты и направления. Так, поезда с Финляндского вокзала начнут ходить до города Сертолово в Ленобласти, появится и новое международное направление — до финского города Иматра.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ОЖД, пока конкретных планов и сроков, а также стоимости работ нет, реконструкция вокзала пока находится на стадии планирования.

Как сообщалось ранее, инвестиции в развитие петербургского железнодорожного узла могут увеличиться почти на 100 млрд рублей от ранее озвученной суммы и достигнуть 600 млрд к 2030 году. Согласно концепции ОАО «РЖД», средства пойдут на создание в Петербурге железнодорожного полукольца с возможностью пересадок на метро.

В РЖД планируют увеличить интенсивность движения на участках Финляндский вокзал — Мельничный Ручей, Сертолово — Левашово, Московский вокзал — Тосно, Витебский вокзал — Павловск, Балтийский вокзал — Гатчина и Финляндский вокзал — Выборг.