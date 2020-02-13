Благовещенск, 13 февраля, 2020, 09:07 — ИА Регнум. Глава амурской области Василий Орлов вручил памятную медаль «75 лет Великой Победы 1941−1945» фронтовику Фаине Максимовне Волобуевой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Амурской области. Губернатор Приамурья Василий Орлов вручил памятную медаль фронтовику Фаине Волобуевой

Читайте также: Выплаты и медали к 75-летию Победы: как в России чествуют ветеранов

Губернатор побывал в гостях у ветерана, подарил ей цветы и вручил медаль. Фаина Волобуева, после окончания курсов медсестёр, в 1943 году ушла добровольцем на фронт. После Победы над Германией её полк был переброшен на Дальний Восток, где Фаина Максимовна принимала участие в боях с японскими оккупантами. Демобилизовавшись в сентябре 1945 года, Фаина Максимовна пошла работать в больницу Тамбовского района Амурской области медсестрой. Там она проработала 50 лет.

В декабре 2019 года ветеран отметила 95-летний юбилей.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах России начались чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручают памятные медали, учрежденные указом президента России Владимира Путина.