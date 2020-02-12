Белград, 12 февраля, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Сербская комиссия по подсчёту жертв нападения НАТО на Сербию в 1999 году начнёт функционировать с 24 марта 2020 г., пишут 12 февраля «Вечерние новости».

Darko Dozet Бомбардировка авиацией НАТО

Поручение создать такой орган дал сербский президент Александр Вучич. Начало работы комиссии приурочено к 21-й годовщине бомбардировок Белграда.

Напомним, бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и продолжались до 10 июня 1999 г. Таким образом натовцы «помогали» Косово «бороться за независимость» от Сербии. НАТО применяло кассетные бомбы.