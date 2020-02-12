Санкт-Петербург, 12 февраля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Коммунисты, заседающие в петербургском парламенте, выступают категорически против назначения голосования по поправкам в Конституцию РФ на 22 апреля 2020 года, так как на эту дату приходится 150-летие со дня рождения вождя Октябрьской революции Владимира Ленина. О своей позиции корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Ольга Ходунова.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция левых сил на площади Ленина в Петербурге

На ее взгляд, подобные события нельзя смешивать.

«Я вообще не понимаю, почему нужно из всех будних дней выбирать именно 22 апреля — 150-летие Владимира Ильича Ленина. Это за гранью вообще разумного. В этот день проходят мероприятия, которые отмечаются не только в нашей стране, но и за рубежом, приедут гости из-за рубежа», — сказала Ходунова.

Она отметила, что КПРФ очень серьезно относится к подготовке праздничных мероприятий ленинского юбилея, к тому же в апреле есть «и другие дни», например, 25-е число, которое выпадает не на среду, как 22-е, а на субботу.

«Меня просто удивляет обсуждение вопроса о голосовании 22 апреля. Что это такое?» — возмутилась петербургская коммунистка.

Впрочем, более принципиальной ей кажется тема самих поправок в Конституцию, социальная составляющая которых, как она опасается, будет выхолощена, а останется лишь «укрепление власти президента» и «перераспределение полномочий».

По ее мнению, в Конституции необходимо закрепить пенсионный возраст в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, подчеркнуть «государствообразующую роль русского народа в нашей многонациональной семье» и гарантировать гражданам долю дохода от полезных ископаемых.

Как сообщало ИА, лидер ЛДПР Владимир Жириновский вместе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым считают ошибкой проводить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года.