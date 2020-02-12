Онгудайский район, Алтай, 12 февраля, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В Онгудайской районной больнице Республики Алтай прошли учения по противодействию распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Сайт министерства здравоохранения Республики Алтай minzdrav.med04.ru Алтайские медики учились бороться с новым вирусом

Медики отработали алгоритм действий при выявлении у граждан новой коронавирусной инфекции — немедленной изоляции заболевшего и установки наблюдения за людьми, контактировавшими с ним.

«Также был определен алгоритм сбора анализов и их транспортировки, в случае выявления лиц с подозрением на инфекцию. Для медицинских работников провели конференцию по коронавирусу», — отметили в ведомстве, добавив, что все службы сработали слаженно и по алгоритму.

Напомним, ранее появилась информации о появлении в республике первого заболевшего новым коронавирусом. Речь шла о мужчине, недавно вернувшемся из Таиланда. Однако, как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роспотребнадзора опровергли эти сообщения.

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