Горно-Алтайск, , 11:51 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай призвали жителей не доверять новостям в мессенджерах и соцсетях, касающихся ситуации с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, ранее появилась информация о госпитализации мужчины, вернувшегося из Таиланда.

У него якобы подозревали заболевание новым вирусом.

«Указанная информация не соответствует действительности: в настоящее время в Республике Алтай нет госпитализированных граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию», — отметили в управлении.

Отмечается, что под наблюдением врачей остаются пять граждан, вернувшихся из Китая. Одного из них с признаками ОРВИ обследовали на коронавирус, однако результат был отрицательный.

Тем не менее, медицинские учреждения региона уже готовы к приёму больных с симптоматикой, не исключающей новую коронавирусную инфекцию. Как сообщало ИА REGNUM, согласно разработанному алгоритму, у прибывающих из Китая, Таиланда и других «неблагополучных» стран, медики будут брать анализы в аэропорту.

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