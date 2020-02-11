Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 18:24 — ИА Регнум. В Клинической инфекционной больнице им. С.мП. Боткина в Санкт-Петербурге на стационарном лечении находятся 38 человек, вернувшиеся из Китая. Один ребенок лечится в Детской городской клинической больнице №5 им. Н. Ф. Филатова.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала 11 февраля начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

«Все они спустя 14 дней после возвращения почувствовали признаки респираторной инфекции, на этом основании они были госпитализированы для углублённого обследования и оказания медицинской помощи», — пояснила собеседница агентства.

У всех граждан диагностированы обычные респираторные заболевания, случаев новой коронавирусной инфекции не выявлено.

«Это грипп, парагрипп, риновирус — обычные респираторные инфекции», — подчеркнула собеседница агентства.

Что касается необходимости развёртывать большие стационары для заболевших ОРВИ или проверяемых на коронавирус, по мнению Ирины Чхинджерии, такой необходимости нет. Однако, если она возникнет, то соответствующее решение будет приниматься руководством города.