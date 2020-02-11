Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Чиновники Петербурга отрицают существование Жемчужного пляжа на Финском заливе, против застройки которого борются местные жители, так как официально по бумагам он нигде не зафиксирован. О своей позиции они поведали на заседании парламентской комиссии по экологической защите населения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Чайка над пляжем на Финском заливе

На заседание 11 февраля пришли представители комитета по градостроительству и архитектуре и комитета по природопользованию. Они указали, что береговая линия Финского залива севернее квартала «Балтийская жемчужина» не входит в перечень городских пляжей, утвержденный правительством Петербурга.

А вот автомагистраль, которую тут собираются проложить — Балтийский бульвар и улица Адмирала Черокова — как раз важна для жителей города, полагают в Смольном.

По данным властей, стройка идет «в полном соответствии с законодательством и утвержденной проектной документацией». Застройщик — «Балтийская жемчужина» — пообещал даже обеспечить для граждан спуски к береговой полосе и благоустроить территорию.

В итоге председатель комиссии, депутат Надежда Тихонова («Справедливая Россия») предложила провести заседание на выезде — с посещением самого Жемчужного пляжа.