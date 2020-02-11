Минск, 11 февраля, 2020, 16:44 — ИА Регнум. В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах. Об этом Лукашенко заявил в ходе совещания с главами ведущих государственных СМИ Белоруссии, сообщает «Sputnik Беларусь».

President.gov.by Александр Лукашенко провел совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации. 11 февраля 2020 года

«[Мы с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым] затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это «не мы», если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, пресс-служба составила ему подборку публикаций в СМИ и Telegram-каналах, за которыми, по его мнению, «стоят конкретные люди, которые во власти».

Лукашенко назвал «информационными вбросами» публикации в СМИ относительно некачественных товаров из Белоруссии. Он пообещал «защитить» своё общество.