Москва, 11 февраля, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Хороший народ москвичи, только квартирный вопрос их испортил, говорил персонаж «Мастера и Маргариты». С того времени этот пресловутый вопрос успел попортить нервы отнюдь не только москвичам, а одним из вынужденных решений его всё чаще становится ипотека. А как вы думаете — насколько доступно это решение, и вообще, решение ли оно? ИА REGNUM начинает новый опрос, который поможет нам выяснить мнение сограждан об этой действительно наболевшей теме.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

В каком случае своё право на жилище вы бы считали реализованным? Как вы думаете, если бы государство начало массово сдавать гражданам жилье в аренду — это бы решило жилищный вопрос, или людям нужна именно собственность? Что помогло бы обеспечить жильем всех, кто в нем нуждается, по вашему мнению? Адекватны ли цены на жильё в вашем регионе, как вы думаете? Предлагаем вам ответить на эти и несколько других вопросов.

Опрос традиционно проводится на платформе STIRVOX, которая позволит каждому респонденту увидеть подробный социологический портрет его единомышленника.