Москва, 11 февраля, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян явно зеркалит тему с Курильскими островами, но, по сути, он прав, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

«По такого рода вопросам (расширение границ России) необходимо мнение народа. За Курильские острова заплатили жизнями наши предки.

И если говорить о сохранении истории и национальной памяти, то это надо подтверждать не только словесно, но и юридически», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян предложил внести в Конституцию РФ поправку об изменении территории России.

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