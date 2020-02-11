Минск, 11 февраля, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Пропагандистам не надо стыдиться своей работы, конкурируя на равных с журналистами независимых изданий. Об этом сегодня, 11 февраля, заявил Александр Лукашенко, проводя в своей резиденции совещание с главами государственных СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Нам вообще-то стыдиться нечего (а у нас иногда это бывает): мы работаем на свою страну и свой народ. Слава богу, мы уже отошли от того, что было в середине 1990-х после распада Советского Союза: тогда все журналисты были «наши» и «не наши». Если ты сказал правду с позиции власти — все, ты враг, ты не наш. Этого уже нет. Вы уже на равных с ними конкурируете. Уже камни в вас так не бросят. Если вы там где-то что-то о президенте сказали, вам никто никогда честно, объективно в глаз не ткнет и не скажет, что ворюга какой-то или человек, занимающийся пропагандой ради того, чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение. Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента. Надо все делать по-деловому. Мы должны делать это плечом к плечу, поддерживая, дополняя и усиливая друг друга», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

На совещание были собраны председатель Национальной государственной телерадиокомпании («Белтелерадиокомпании») Иван Эйсмонт, жена которого Наталья Эйсмонт возглавляет пресс-службу президента Белоруссии. Также присутствовали председатель правления телеканала «ОНТ» Марат Марков, гендиректор телеканала «СТВ» Игорь Луцкий, гендиректор «Белорусского телеграфного агентства» Ирина Акулович, директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») Дмитрий Жук, директор — главный редактор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков, директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов.

«Настал момент обсудить выполнение поручений, данных вам в том числе и при назначении, услышать ваше видение дальнейшей стратегии работы, актуализировать задачи, которые стоят перед средствами массовой информации», — сказал Лукашенко, обращаясь к ним.