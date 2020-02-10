Санкт-Петербург, 10 февраля, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Подрядчик занялся разбором завалов обрушенного Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Московском районе Северной столицы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM СКК «Петербургский» после обрушения

В компании «СКА Арена» корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что работы возобновились с 10 февраля, их ведет субподрядная организация «СК Прайд». Убираются и скульптурные элементы входной группы бывшего СКК.

«Сегодня начали разбирать демонтированные конструкции. Две скульптуры тоже демонтированы, они находятся на площадке и перемещены на безопасное расстояние от объекта. Куда их отправят впоследствии, пока не понятно, этот вопрос сейчас прорабатывается», — заявили в «СКА Арене».

Сколько по времени займет разбор завалов, на данный момент генподрядчик предположить затруднился.

Напомним, кровля и другие конструкции СКК «Петербургский» рухнули в процессе демонтажа кровли 31 января. При этом погиб рабочий. Градозащитники пытались признать здание памятником советской архитектуры, но не успели подать заявку.

Компания «СКА Арена» планирует возвести на этом месте самую большую ледовую площадку в Европе к 2023 году, когда Петербург примет чемпионат мира по хоккею.