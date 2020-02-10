Майами, США, 10 февраля, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля, в Майами начинает работу рынок детского контента Kidscreen, на котором российская анимация будет представлена в рамках специальной программы Московского экспортного центра Created in Moscow.

Студия Wizart Плакат проекта «Гензель и Гретель»

Как отмечает директор МЭЦ Кирилл Ильичев, анимация — одна из перспективнейших индустрий для экспорта: русские мультфильмы обладают уникальным стилем, сочетают новейшие технологии с высоким качеством производства. На прошедших мероприятиях в рамках программы Created in Moscow в Анси, Торонто и Санта-Монике был отмечен огромный интерес зарубежных партнеров именно к анимации.

Александра Модестова — генеральный директор компании «Экспоконтент», выступившей официальным оператором Created in Moscow в Майами — подчеркивает, что прорыв на международном рынке всегда становится результатом совместных усилий. Главная задача компаний — производить качественный продукт, а поддержка государственных органов позволяет им эффективно показывать и продвигать свой контент на крупнейших рынках.

Студия Wizart презентует на Kidscreen полнометражный мультфильм «Гензель и Гретель», сериал по мотивам сказок Братьев Гримм и проект полнометражного мультфильма «Руслан и Людмила» по произведению А.С. Пушкина. Кроме того, продолжатся продажи сериала «Снежная Королева: Хранители Чудес» и закупщикам представят новинку: сериал «Огнеботы Тина» о героических приключениях пожарной команды роботов. Как отмечает исполнительный продюсер Wizart Владимир Николаев, основной целью участия в рынке является поиск партнеров для совместного производства.

Группа компаний «Рики» участвует на рынке со вторым сезоном мультсериала «Тима и Тома», производимым вместе с китайской компанией Alibaba Cultural Media and Entertainment Group. Директор по международному маркетингу «Рики» Валерия Коротина ставит целью расширение присутствия проектов в Северной и Южной Америке.

«Наше кино» презентует проекты студии «Мельница», входящей в кинокомпанию СТВ: сезон мультсериала «Лунтик» в 3D, в котором у главного героя появится подруга с Луны; ситком «Барбоскины на даче», полнометражные мультфильмы «Бука» и «Щелкунчик и Волшебная Флейта».

Open Alliance представит сериал «Джинглики» и полнометражный анимационный фильм «Рождественские приключения Джингликов». В этом году студия планирует практически полностью переехать в США, так как производство будет в значительной степени финансироваться новым американским партнером компании.

Анимационная студия «Паровоз» презентует мультсериал «Космопорт» о приключениях в далеком будущем и шоу для малышей «Кошечки-Собачки».

AA Studio покажет сериал «Гав-Мяу», проект «Предпоследний герой» о приключениях подростков в скаутском лагере и новый сериал «Принцесса и дракон».

«Первый проект» помимо сериалов «Сина и Ло», «Совенок Хопхоп», «Грузовичок Лева», «Машинки Мокас», покажет партнерам новый проект «The Stones» — комедийное шоу одноминутных скетчей.

Всего на Kidscreen при поддержке МЭЦ будет представлена продукция двенадцати московских компаний.

Московский экспортный центр с 2016 года реализует программу по организации коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом «Сделано в Москве».

Компания «Экспоконтент» — официальный представитель в России, Украине и СНГ Каннских международных рынков аудиовизуального контента MIPCOM, MIPJUNIOR, MIPTV, MIPFormats, MIPDoc, MIPCancun, MIPChina, Азиатского кино‑ и ТВ рынка ATF в Сингапуре. С 2018 года компания выступает оператором объединенного стенда MADE IN RUSSIA, организованного при поддержке Российского экспортного центра.