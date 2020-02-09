Санкт-Петербург, 10 февраля, 2020, 02:38 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

«Считаю необходимым в рамках процедуры внесения поправок в Конституцию Российской Федерации поставить вопрос о переименовании Санкт-Петербурга в Петербург», — сообщил Петров на своей странице в соцсети.

Он считает, что по этому вопросу можно организовать параллельное голосование для жителей Северной столицы в день всероссийского голосования по пакету поправок в Конституцию.

«Вынесение этого вопроса поднимет интерес жителей города к голосованию в целом и привлечет на участки широкие массы», — полагает депутат-единоросс.

Своё предложение он аргументирует тем, что «двойное и длинное название целиком уже почти никто не употребляет в обычной жизни» и оно «выглядит атавизмом».

Кроме того, название Петербург вместо Санкт-Петербурга, по словам Петрова, «приведет и к экономии бумаги и других расходных материалов при изготовлении документов, вывесок, объявлений».

Посетители страницы парламентария в соцсети в целом критично отреагировали на предложение депутата.

«Тогда уж Петроград. Даешь импортозамещение! Вот только что за дело областному депутату до названия Северной столицы?» — пишет пользователь «Ольга Павлова».

«Вы же депутат в Ленобласти. Может лучше начать с неё, сократив до Ло? Можно заявить, что это в честь Дженифер Лопес или Джей Ло. А может, в честь песни Лололо», — иронизирует «Алексей Дементьев».

«Как человек, живущий на Украине, советую: гоните вы всех этих переименователей подальше, одна беда от этих бездельников», — добавляет «Светлана Невельская».