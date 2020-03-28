Москва, 29 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

29 марта

29 марта 1943 года подводные лодки Северного флота при поддержке авиации атаковали вражеские конвои у побережья Северной Норвегии. 4 транспорта противника были потоплены.

2-я Ленинградская партизанская бригада вела бои с крупной немецкой карательной экспедицией.

29 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта завязали бои в предгорьях Карпат. Одновременно левое крыла фронта выдвинулось в район Каменец-Подольский с востока и северо-востока, окружив крупную группировку противника.

Войска 3-го Украинского фронта начали форсировать реку Южный Буг на участке от Константиновки до Николаева.

29 марта 1945 года Войска 3-го Белорусского фронта завершили ликвидацию окруженной хальсбергской группировки противника юго-западнее Кёнигсберга.

Войска правого крыла 3-го Украинского фронта в Венгрии освободили города Сомбатель, Капувар и Кесег, прорвали укрепленную полосу, проходившую вдоль австро-венгерской границы, и вступили в пределы Австрии. Левое крыло фронта начало наступление в направлении города Грац.