Москва, 27 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

27 марта

27 марта 1942 года в ходе Болховской наступательной операции в Орловской области войска Западного фронта начали атаку на 2-ю танковую армию противника.

27 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта завязали бои на территории Румынии.

Войска 1-го Украинского фронта освободили город Коломыя в Ивано-Франковской области.

Красная армия освободила город Фалешты в Молдавии.

27 марта 1945 года войска 1-го Украинского фронта в Силезии овладели городами Штрелен и Рыбник.

Войска 4-го Украинского фронта в Польше заняли города Зорау и Лослау.

Войска 3-го Украинского фронта, наступая между Дунаем и озером Балатон, освободили города Кишбер, Тет, Целлдемелк, Яношхаза и Топольча.