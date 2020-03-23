Москва, 24 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

24 марта

24 марта 1943 года Красная армия освободила станицу и железнодорожную станцию Абинская в Краснодарском крае.

24 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта с боем форсировали реку Серет, вышли на железную и шоссейную дороги Тернополь — Львов и освободили 6 населенных пунктов в Тернопольской и Хмельницкой областях.

Войска 3-го Украинского фронта освободили город Вознесенск в Николаевской области.

24 марта 1945 года начался второй этап Моравско-Остравской наступательной операции войск 4-го Украинского фронта. Хотя продвижение основных советских сил затянулось, к 5 мая район был взят, что открыло Красной армии доступ к центральной части Чехословакии.

Войска 1-го Украинского фронта заняли города Нейсе и Леобшюц западнее реки Одер.

Силы 2-го Белорусского фронта на данцигском направлении овладели городом Прауст.

Войска 3-го Украинского фронта в Венгрии освободили город Веспрем.