Москва, 21 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

21 марта

21 марта 1943 года войска Западного фронта с боями расширяли плацдарм на западном берегу Днепра.

Силы Центрального фронта перешли к обороне на рубеже Мценск — Брянцево — Рыльск.

Немцы начали карательную операцию «Громовой удар» против партизан и мирного населения в районе Витебск — Полоцк — Невель.

21 марта 1944 года Красная армия на Украине освободила около 320 населенных пунктов.

Войска 1-го Украинского фронта нанесли удар в направлении на Черновицы и начали продвижение на юг.

Части 2-го Украинского фронта перерезали железную дорогу Бельцы — Черновицы.

21 марта 1945 года войска 3-го Украинского фронта в Венгрии охватили фланги 6-й танковой армии СС в районе южнее Секешфехервар и нанесли ей значительный урон.