Война: войска 3-го Украинского фронта громят 6-ю танковую армию СС
Москва, 21 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
21 марта
21 марта 1943 года войска Западного фронта с боями расширяли плацдарм на западном берегу Днепра.
Силы Центрального фронта перешли к обороне на рубеже Мценск — Брянцево — Рыльск.
Немцы начали карательную операцию «Громовой удар» против партизан и мирного населения в районе Витебск — Полоцк — Невель.
21 марта 1944 года Красная армия на Украине освободила около 320 населенных пунктов.
Войска 1-го Украинского фронта нанесли удар в направлении на Черновицы и начали продвижение на юг.
Части 2-го Украинского фронта перерезали железную дорогу Бельцы — Черновицы.
21 марта 1945 года войска 3-го Украинского фронта в Венгрии охватили фланги 6-й танковой армии СС в районе южнее Секешфехервар и нанесли ей значительный урон.