Москва, 19 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

19 марта

19 марта 1942 года войска Калининского фронта вели затяжные бои на улицах города Белый в Калининской области.

19 марта 1944 года Красная армия освободила из лагеря смерти в местечке Азаричи в Полесской области Белоруссии 33 434 человека, в том числе 15 960 детей.

Войска 1-го Украинского фронта освободили город Кременец в Тернопольской области.

Силы 2-го Украинского фронта юго-западнее города Умань форсировали реку Днестр и освободили город Могилев-Подольский в Винницкой области.

Немецкие войска оккупировали Венгрию, не встретив сопротивления. Гитлер, опасаясь, что правитель Венгрии Миклош Хорти заключит с союзниками сепаратный мир, вызвал его 15 марта на фиктивные переговоры. В это время немецкие войска вошли на венгерскую территорию. В результате оккупации порядка 550 тысяч евреев из Венгрии при содействии местных властей были отправлены в лагеря смерти.

19 марта 1945 года из Дальневосточного фронта была выделена Приморская группа войск с подчинением её Ставке.