Москва, 15 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

15 марта

15 марта 1942 года войска Волховского фронта совместно с частями Ленинградского фронта вели наступление на Любань с целью окружить расположенную там группировку противника. Успех этой операции должен был облегчить деблокирование Ленинграда.

15 марта 1943 года в послании правительству Великобритании советское правительство указывает, что из-за остановки англо-американского наступления в Северной Африке в феврале-марте 1943 года Германия смогла перебросить 36 дивизий с Запада на советско-германский фронт.

15 марта 1944 года началась Полесская наступательная операция войск 2-го Белорусского фронта с целью, заняв рубеж Любешов — Камень-Каширский — Ковель, освободить Брест и выйти правым крылом фронта к реке Припять. К концу операции 5 апреля Красной армии не удалось продвинуться дальше Ковеля. Однако войскам 2-го Белорусского фронта удалось оттянуть на себя значительные немецкие силы с других участков, что позволило развить наступление на борисовском и люблянском направлениях.

Войска 2-го Украинского фронта с боем форсировали реку Южный Буг и освободили города Бершадь, Тростянец, Ободовка, Ольгополь, Тишковка.

Силы 3-го Украинского фронта освободили Березнеговатое, Снигиревку.

15 марта 1945 года завершилась Балатонская оборонительная операция войск 3-го Украинского фронта. Войска немецкой группы армий «Юг», пытавшиеся пробиться к блокированной Красной армией будапештской группировке, потерпели тяжелое поражение. Противник израсходовал все свои оперативные резервы. Красная армия оказалась в выгодном положении для наступления в направлении Дрездена и Праги.

Началась Верхнесилезская наступательная операция войск левого крыла 1-го Украинского фронта, закончившаяся уничтожением оппельнской и разгромом ратиборской группировок противника в Верхней Силезии.