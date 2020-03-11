Война: войска Украинских фронтов освободили более 200 населённых пунктов
Москва, 12 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
12 марта
12 марта 1943 года Красная армия освободила Вязьму.
12 марта 1944 года войска 1-го, 2-го и 3-го Украинского фронтов освободили более 200 населенных пунктов.
В рамках Березнеговато-Снигирёвской наступательной операции части 3-го Украинского фронта достигли района Снигирёвки в Николаевской области.
12 марта 1945 года войска 1-го Белорусского фронта захватили город и крепость Кюстрин на реке Одер.
Силы 2-го Белорусского фронта заняли города Тчев (Диршау), Вейхарово (Нойштадт), вышли к побережью Данцигской бухты севернее Гдыни и заняли Луцк (Путциг).