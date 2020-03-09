Москва, 10 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

10 марта

10 марта 1943 года завершилось наступление войск Воронежского фронта на курско-льговском направлении. Красная армия освободила Курск и Льгов и продвинулась на 180−195 км на запад.

Войска Западного фронта освободили город Белый в Калининской области.

Части Центрального фронта продвинулись на запад на 100—120 км и вышли к реке Десна севернее Новгород-Северского. Это позволило правому крылу Воронежского фронта выйти к реке Сейм в районе Рыльска.

Авиация Балтийского флота начала длительную бомбардировку Финского порта и базы Котка, через которые противник перебрасывал подкрепления.

10 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта вышли на подступы к административному центру Хмельницкой области Проскурову и в район Хмельник. Однако здесь Красная армия подверглась крупной контратаке противника, стремившегося отбросить её на север от железной дороги Львов — Одесса.

Силы 2-го Украинского заняли крупные узлы сопротивления противника города Умань и Христиновка, вынудив вражеские войска начать отступление к Южному Бугу.

Части 3-го Украинского фронта освободили населенные пункты Новгородка и Баштанка в Кировоградской и Николаевской областях.

10 марта 1945 года началась Моравско-Остравская наступательная операция войск 4-го Украинского фронта на территории Чехословакии и Польши с целью овладения хорошо укреплённым Моравско-Остравским промышленным районом. Первый этап операции, продлившийся до 17 марта, был неудачным: немецкая разведка вовремя узнала о наступлении, Красная армия оказалась недостаточно подготовлена, разыгралась снежная буря.