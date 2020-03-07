Москва, 8 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941 — 1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

8 марта

8 марта 1942 года части Калининского фронта, наступавшие на холмскую группировку противника, подверглись вражеским контратакам из районов Тараканово, Дуброво и Хворошино.

8 марта 1943 года 1-й отдельный чехословацкий батальон Людвика Свободы, сформированный в СССР, вступил в свой первый бой у деревни Соколово в Харьковской области.

Войска Западного фронта освободили город и железнодорожную станцию Сычевка в Смоленской области.

В ходе операции, в которой участвовало 1050 брянских партизан, был взорван мост на железной дороге Брянск — Гомель.

8 марта 1944 года Северный флот высадил десант в заливе Маативуоно (губа Малая Волоковая) в Мурманской области.

Войска 3-го Украинского фронта освободили город Новый Буг в Николаевской области.