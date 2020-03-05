Москва, 6 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

6 марта

6 марта 1943 года войска Западного фронта освободили Гжатск.

Началась крупная операция по переброске по воздуху подкреплений и грузов для партизан Витебской, Минской и Вилейской областей Белоруссии.

Подпольная организация ВКП (б) и партизаны Краснодарского края сорвали планы противника по овладению краснодарской нефтью. За пять с половиной месяцев единая партизанская группа Нефтегорского и Апшеронского районов не дала оккупантам восстановить ни одной нефтяной скважины.

6 марта 1944 года началась Березнеговато-Снигирёвская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта. Красная армия продвинулась на 140 км, к рекам Ингулец и Южный Бут, нанеся сильное поражение 6-й немецкой армии.

Войска 1-го Украинского фронта освободили города Збараж, Вишневец, Лановцы и Новое Село.

Авиация Балтийского флота начала массовую атаку на корабли противника в Нарвском заливе и в губе Кунда у берегов Эстонии.

6 марта 1945 года началась Балатонская оборонительная операция войск 3-го Украинского фронта с участием 1-й болгарской и 3-й югославской армий в районе венгерского озера Балатон. Её целью было помешать противнику восстановить линию обороны по Дунаю и тем остановить наступление Красной армии на южном крыле советско-германского фронта. В боях с обеих сторон приняло участие более 800 тысяч человек. Эта оборона стала последней оборонительной операцией Красной армии в Великой Отечественной войне.

Войска 1-го Белорусского фронта завладели городом Каммин.

Войска 2-го Белорусского фронта ликвидировали окруженную на юго-западе от города Кезлин группировку противника.